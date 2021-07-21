В Дании разрешили беременным женщинам вакцинироваться от коронавируса

В Дании признали вакцинацию беременных безопасной и для женщин, и для их детей Фото: depositphotos.com

В ведомстве подчеркнули, что ряд стран уже имеет опыт вакцинации беременных и кормящих женщин мРНК-вакцинами от BioNtech/Pfizer и Moderna. Среди них США, Израиль, Канада и Шотландия. Данные из этих стран показывают, что вакцины очень эффективны и безопасны как для беременных, так и для будущих детей, а также для детей, которых кормят грудью, и самих кормящих.

Управление здравоохранения и лекарственных средств Дании рекомендует беременным делать прививку во втором или третьем триместрах. При этом по назначению врача вакцинацию можно пройти и в первом триместре.

"Если вы планируете забеременеть или проходите курс лечения бесплодия, мы рекомендуем вам принять предложение о вакцинации сейчас", – добавили в ведомстве.