В Дании разрешили беременным женщинам вакцинироваться от коронавируса

В ведомстве подчеркнули, что ряд стран уже имеет опыт вакцинации беременных и кормящих женщин мРНК-вакцинами от BioNtech/Pfizer и Moderna. Среди них США, Израиль, Канада и Шотландия. Данные из этих стран показывают, что вакцины очень эффективны и безопасны как для беременных, так и для будущих детей, а также для детей, которых кормят грудью, и самих кормящих.
Управление здравоохранения и лекарственных средств Дании рекомендует беременным делать прививку во втором или третьем триместрах. При этом по назначению врача вакцинацию можно пройти и в первом триместре.
"Если вы планируете забеременеть или проходите курс лечения бесплодия, мы рекомендуем вам принять предложение о вакцинации сейчас", – добавили в ведомстве.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Дании, по данным Bloomberg, сделано 6,6 млн прививок от коронавируса. Первую дозу получило 68% населения, полностью привилось 46,7%.