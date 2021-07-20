Испания не будет докупать вакцину AstraZeneca. Остатки доз она пожертвует

Препаратом AstraZeneca в Испании прививают только граждан в возрасте от 60 до 69 лет Фото: EPA

Препаратом AstraZeneca в Испании прививают только граждан в возрасте от 60 до 69 лет. Однако региональные власти заявили, что у них достаточно вакцины AstraZeneca, чтоб привить всех представителей этой группы.

С появлением штамма "Дельта" в Испании ускорили вакцинацию людей старше 60 лет – по состоянию на 19 июля 78% людей с этой категории получили две дозы препарата. Однако в стране более миллиона человек все еще не получили вторую дозу, но препарат для них есть.

Остаток вакцины Испания планирует передать в фонд COVAX – международной инициативы, обеспечивающий равный доступ стран к COVID-вакцинам.