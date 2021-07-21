В Украине вакцинироваться от COVID-19 могут иностранцы и беженцы – Минздрав

По состоянию на 21 июля в Украине сделано почти 4,28 млн прививок Фото: ЕРА

Теперь вакцинироваться в стране могут все желающие украинцы старше 18 лет.

Помимо этого, получить вакцину могут иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине.

Как отметили в ведомстве, право на прививку получат также лица, которые подали документы на получение статуса беженца в Украине или уже его получили.

"Вы можете записаться на вакцинацию в удобный для вас пункт прививки или центр массовой вакцинации", – уточнили в Минздраве.