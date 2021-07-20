Польша намерена перепродать вакцины от COVID-19. Часть препаратов может получить Украина

Польша может продать или передать часть вакцин от коронавируса Украине Фото: pexels.com

Польша планирует экспортировать препараты AstraZeneca, Moderna и Pfizer, в зависимости от того, на какую из них будет наибольший спрос. Однодозовую вакцину Johnson & Johnson польские власти продавать не намерены.

На данный момент Польша заключила контракты на поставку более 100 млн доз различных вакцин, однако темпы вакцинации в стране резко снизились, из-за чего правительство хочет продать излишки.

Глава АСР заявил, что на складах сейчас находится около 5 млн доз. Власти собираются продать за границу до 4 млн доз. По его словам, о желании купить вакцины сообщили 26 стран (всего может быть экспортировано до 40 млн доз; сколько будет продано реально, будет зависеть от темпов поставок вакцин и скорости вакцинации в стране).

В соответствии с требованиями Еврокомиссии Польша планирует продавать препараты по цене закупки, однако в некоторых случаях вакцины могут поставляться бесплатно по договоренности со страной-импортером.