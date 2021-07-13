Зеленский впервые поговорил с Си Цзиньпином. Поблагодарил за поставки вакцин и договорился о безвизе

Зеленский впервые поговорил по телефону с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином (на фото в центре) Фото: ЕРА

Собеседники говорили о двустороннем сотрудничестве. Зеленский и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю 10-й годовщины установления стратегического партнерства между Украиной и КНР и подтвердили обоюдный настрой на его развитие и углубление, сообщили в Офисе президента.

Кроме того, Зеленский поблагодарил председателя КНР за поставку вакцин против коронавирусной инфекции в Украину и сказал, что "эти вакцины спасли жизнь многим украинцам".

Также обсуждались вопросы, касающиеся экспорта украинской продукции в Китай, инвестиций Китая в инфраструктурные проекты в Украине.

"Китай – торгово-экономический партнер Украины номер один в мире. И мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов", – сказал Зеленский, отметив, что товарооборот между двумя странами растет второй год подряд.

Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостиком в Европу" для китайского бизнеса, говорится в релизе.

Также президент Украины и председатель Китая договорились заключить соглашение о безвизе между двумя странами и обменялись приглашениями совершить визиты в удобное время.

"Владимир Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Председатель КНР, в свою очередь, подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, избранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", – добавили авторы релиза.