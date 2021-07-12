Глава "Слуги народа" Корниенко" заявил, что Украина может перенять у Китая опыт "партийной меритократии", менеджмента и построения стратегий

Корниенко: Китай – наш наибольший торговый партнер, страна, которая преодолела бедность, у которой есть, что перенять Фото: sluga-narodu.com

"Мы можем перенять тот, который касается, например, вопросов партийной меритократии. Он очень полезен. В Украине подобные попытки неоднократно тоже были. Речь идет о том, когда ты продвигаешься по государственным социальным лифтам, по партийным за счет своих навыков, успехов и достижений, – заявил Корниенко.

Он отметил, что в Коммунистической партии Китая 95 млн членов, и, с учетом такой структуры, должны быть "несколько миллионов руководителей". "Они ж не берутся из воздуха. Там есть внутренние партийные школы, где проходят обучение и подготовку", – заявил политик.

Отвечая на вопрос, нужно ли Украине перенять опыт Китая в вопросе смертной казни коррупционеров, Корниенко подчеркнул: "Если мы начинаем говорить какими-то штампами и мифами о Китае (как и о любой стране), это становится такой красивый медийный разговор – там казнят, а там авторитаризм. Конечно, внутри любой страны происходят разные процессы. Нам не все может нравиться. Это тоже нормально. Но это [Китай] – наш наибольший торговый партнер, страна, которая преодолела бедность, у которой есть, что перенять в вопросе менеджмента и построения стратегий".

Корниенко отметил, что еще не читал книгу председателя КНР Си Цзиньпина о государственном управлении, но напомнил, что ее прочел лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия – по словам Арахамии, эта книга "произвела на него сильное впечатление".