Украина и КНР подписали соглашение после скандала с отзывом подписи в ООН по уйгурам. Киев скрывал это шесть дней

Документ подписали министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр коммерции КНР Ван Веньтао. Среди приоритетов сотрудничества – железнодорожный транзит, аэропорты, порты, коммуникации и муниципальное инженерное строительство.

"Соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Китайской Народной Республики предусматривает привлечение средств на льготных условиях от правительства КНР, необходимых для реализации инфраструктурных проектов", – отметили в министерстве.

Заместитель министра инфраструктуры в 2016–2019 годах Виктор Довгань написал 6 июля в Facebook, что переговоры по подписанию соглашения продолжались с 2018 года.

По его информации, соглашение с Китаем позволит привлекать льготные кредиты "Эксимбанка" – до 2% годовых на 15 лет, а также реализовать пилотные инфраструктурные проекты – мост у Кременчуга Полтавской области и первую очередь кольцевой дороги Киева.

Гонконгское издание South China Morning Post 5 июля написало, что соглашение было подписано через несколько дней после отзыва Киевом подписи под заявлением ООН относительно ситуации с правами человека в китайской провинции Синьцзян.

Журналисты отметили, что Украина пытается сбалансировать отношения с Пекином и Западом, потому что заинтересована в китайских инвестициях.