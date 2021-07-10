ГОРДОН
 
 
МИР

В Пентагоне заявили, что Россия и Китай пытаются подорвать мировой порядок

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вызовы России вызывают обеспокоенность, сказал Остин
Вызовы России вызывают обеспокоенность, сказал Остин
Фото: ЕРА

США продолжат консультации с Францией по поводу вызовов со стороны России и Китая. Об этом сказано в заявлении по итогам встречи в Вашингтоне 9 июля главы Пентагона Ллойда Остина и министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

"Сегодня некоторые наши соперники пытаются подорвать стабильный и открытый порядок, который мы поддерживаем. Например, в Индо-Тихоокеанском регионе Франция является идеальным партнером США по мере того, как мы укрепляем наши общие интересы в регионе", – сказал министр обороны США.

Вызовы России в Европе и в других странах вызывают обеспокоенность Вашингтона и Парижа, подчеркнул он. Министры обсудили на встрече вызовы со стороны Китая.

"Остин пообещал, что США продолжат консультации с Францией по этому и другим вопросам", – добавили в Пентагоне.

Контекст:

Великобритания считает Россию "враждебным государством", а Китай – "коммерческим конкурентом" в обзоре безопасности, обороны и внешней политики.

У США и Китая есть разногласия относительно влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, по экономическим вопросам, ситуации в Гонконге и на Тайване, а также относительно соблюдения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Штаты обвиняют Китай в геноциде уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в этом регионе).

В феврале 2021 года Китай призвал США наладить диалог. Но для этого, подчеркнул глава МИД КНР Ван И, Вашингтон должен прекратить "очернять" Коммунистическую партию Китая, не вмешиваться во внутренние дела Китая, касающиеся Гонконга, Синьцзяна и Тибета, а также не поднимать вопрос о независимости Тайваня, сообщило издание Global Times.

Администрация президента США Джо Байдена называла отношения США и Китая "главным геополитическим испытанием XXI века". "Китай – единственная страна с экономической, дипломатической, военной и технологической мощью, способная серьезно бросить вызов стабильной и открытой международной системе правил, ценностей и отношений. Наши отношения с Китаем будут конкурентными, когда это нужно, совместными, когда это возможно, и состязательными, когда это необходимо", – сказано в мартовском заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в конце марта этого года предупреждал, что Россия и Китай объединяют силы, чтобы противостоять западному миру.

Теги: Россия, Китай, Франция, Великобритания, Джо Байден, Пентагон, безопасность, Евросоюз, Флоранс Парли, Ллойд Остин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
HBO показал первый кадр продолжения сериала "Секс в большом городе"
HBO показал первый кадр продолжения сериала "Секс в большом городе"
В Google появилась забавная пасхалка к 20-летию фильма "Блондинка в законе"
В Google появилась забавная пасхалка к 20-летию фильма "Блондинка в законе"
Глава Госпогранслужбы: Если Morgenshtern сейчас в Украине, то мы на Марсе
Глава Госпогранслужбы: Если Morgenshtern сейчас в Украине, то мы на Марсе
Алина ГРЕЧАНАЯ
Добрынин подарил супруге золотой браслет за 200 тыс. грн
Добрынин подарил супруге золотой браслет за 200 тыс. грн
Украинки, которых арестовывали в Дубае за голую фотосессию, разрисовали ягодицы в поддержку Англии на Евро 2020
Украинки, которых арестовывали в Дубае за голую фотосессию, разрисовали ягодицы в поддержку Англии на Евро 2020
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"Я взрослый человек". Вакарчук ответил на слухи о романе с 23-летней певицей
"Я взрослый человек". Вакарчук ответил на слухи о романе с 23-летней певицей
  "Очень больно и обидно". Приходько объяснила, почему не готова откровенничать о конфликте с Меладзе
  "Очень больно и обидно". Приходько объяснила, почему не готова откровенничать о конфликте с Меладзе
Жена Виктора Павлика показала фигуру спустя месяц после родов
Жена Виктора Павлика показала фигуру спустя месяц после родов
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
"Секрет в большом количестве зелени". Ярославский дал рецепт легких оладий из цукини
"Секрет в большом количестве зелени". Ярославский дал рецепт легких оладий из цукини
  Герой "Холостяка 10" тайно женился. Первые кадры церемонии
  Герой "Холостяка 10" тайно женился. Первые кадры церемонии
"Как можно быть такой горячей". Ефросинина поделилась видео в белье
"Как можно быть такой горячей". Ефросинина поделилась видео в белье
"Изысканный десерт". Хименес-Браво поделился рецептом английского бананового пирога
"Изысканный десерт". Хименес-Браво поделился рецептом английского бананового пирога
"Горячо", "Ким вернулась". Ким Кардашян поразила фанатов фото в бикини
"Горячо", "Ким вернулась". Ким Кардашян поразила фанатов фото в бикини
"Идет быть в положении". Осадчая поделилась нежными фото с лавандовой фермы
"Идет быть в положении". Осадчая поделилась нежными фото с лавандовой фермы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым
"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым
"Это не попа, а подарок богов". Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил
"Это не попа, а подарок богов". Дорофеева показала пятую точку. Муж оценил
"Катюня, вы прелесть", "Сын похож на папу". Беременная Осадчая в плавках и рубашке снялась с младшим сыном
"Катюня, вы прелесть", "Сын похож на папу". Беременная Осадчая в плавках и рубашке снялась с младшим сыном
"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа
"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
"Ноги бесконечные", "Оля, не смущайте Меладзе". Полякова снялась в купальнике
Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце
Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS