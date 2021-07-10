В Пентагоне заявили, что Россия и Китай пытаются подорвать мировой порядок

"Сегодня некоторые наши соперники пытаются подорвать стабильный и открытый порядок, который мы поддерживаем. Например, в Индо-Тихоокеанском регионе Франция является идеальным партнером США по мере того, как мы укрепляем наши общие интересы в регионе", – сказал министр обороны США.

Вызовы России в Европе и в других странах вызывают обеспокоенность Вашингтона и Парижа, подчеркнул он. Министры обсудили на встрече вызовы со стороны Китая.

"Остин пообещал, что США продолжат консультации с Францией по этому и другим вопросам", – добавили в Пентагоне.