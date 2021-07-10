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ПОЛИТИКА

Гройсман заявил, что стратегического сотрудничества между Украиной и Китаем быть не может, так как у стран не совпадают интересы

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Гройсман: Как можно сегодня определять западный мир, США нашим стратегическим партнером одновременно с Китаем?
Гройсман: Как можно сегодня определять западный мир, США нашим стратегическим партнером одновременно с Китаем?
Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

У Украины и Китая не может быть стратегического сотрудничества, поскольку интересы стран не совпадают, считает лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана", экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом он заявил в эфире канала "Еспресо" 9 июля.

По словам Гройсмана, у Украины есть экономические интересы в сотрудничестве с Китаем, но в качестве равноправного партнера. 

"Но когда я вижу, что украинские политики, представляющие Украину, которая больше всех среди стран постсоветского пространства пострадала от коммунистического режима, поют оды 100-летию Коммунистической партии Китая... Речь идет о том, что мы с вами, наши предки, 100 лет боремся с коммунистическим режимом, который бросал украинцев в голодоморы, в репрессии, в расстрелы, в выселение. 70 лет мы жили при коммунистическом так называемом режиме тоталитарном, 30 лет боремся за наше будущее в Европе. И когда я вижу, что политики сегодня поздравляют китайскую Коммунистическую партию со 100-летием, а тем более это делает провластная "Слуга народа", это политическая шизофрения", – сказал Гройсман.

По его словам, каждый политик, который "поет оды" Компартии Китая, должен или публично признать, что он коммунист, или отозвать свои поздравления.

Гройсман считает, что Украина должна войти в лигу сильных европейских демократических государств.

"Как можно сегодня определять западный мир, США нашим стратегическим партнером одновременно с Китаем?" – сказал он.

"У Украины есть национальные интересы, и они не совпадают с интересами Китая", – заявил Гройсман в Facebook.

https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/videos/242151477461200/

Контекст:

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что принципы партии монобольшинства в Раде и Коммунистической партии Китая (КПК) во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу. Украина, по словам Арахамии, надеется перенять "положительный опыт Китая в области экономического развития", поскольку Китай является для Украины "примером и стратегическим партнером в модернизации страны".

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя это заявление, сказал. что "Слуга народа" обсуждает с различными представителями Коммунистической партии Китая "партийные принципы работы с населением".

Коммунистическая партия Китая была основана в 1921 году, у власти находится с 1949 года. С 2012 года партию возглавляет Си Цзиньпин (с 2013 года он является председателем Китайской Народной Республики).

Китай, по данным базирующегося в Великобритании Центра экономических и деловых исследований, сейчас является второй экономикой в мире после США. Но по прогнозам экспертов, уже в 2028 году (на пять лет раньше, чем ожидалось) Китай обгонит США и возглавит рейтинг. 

В 2020 году Китай был главным торговым партнером Украины. По данным Государственной таможенной службы, за год Украина больше всего товаров импортировали из Китая (на $8,3 млрд) и экспортировала в Китай (на $7,1 млрд). 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что в 2019 году Китай впервые стал "торговым партнером Украины №1". "Диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом... Но при этом бизнес цветет ярким цветом", – цитировал его "Укринформ"

Правящую партию Китая критикуют за нарушение прав человека в стране. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в докладе за 2020 год отметила, что нарушения прав человека встречаются и в других странах, но "нигде больше правительство настолько энергично и демонстративно не играет политическими мускулами, чтобы подорвать международные стандарты прав человека и институты обеспечения ответственности". В докладе упоминаются массовые репрессии против граждан Китая тюркского происхождения (уйгуров, казахов и других меньшинств, которые проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе), государственная электронная слежка и интернет-цензура. 

Заявление Арахамии появилось на фоне скандала, связанного с возможным давлением Китая на Украину. По данным агентства Associated Press, Китай шантажировал Украину на заседании Совета ООН по правам человека, угрожая заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. По данным агентства, Пекин таким образом добивался отзыва Украиной подписи под заявлением о ситуации в Синьцзяне. Украина подпись таки отозвала, но публично свои действия не объяснила. Кулеба заявил, что в этой теме в публичном пространстве "видна верхушка верхушки айсберга" и что "история еще не отыграна".

30 июня Украина и Китай подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры. Киев не разглашал информацию о соглашении шесть дней. Гонконгское издание South China Morning Post 5 июля написало, что соглашение было подписано через несколько дней после отзыва Киевом подписи под заявлением относительно ситуации с правами человека в китайской провинции Синьцзян.

Теги: Украина, Китай, ООН, Владимир Гройсман, соглашение
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