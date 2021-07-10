Гройсман заявил, что стратегического сотрудничества между Украиной и Китаем быть не может, так как у стран не совпадают интересы

По словам Гройсмана, у Украины есть экономические интересы в сотрудничестве с Китаем, но в качестве равноправного партнера.

"Но когда я вижу, что украинские политики, представляющие Украину, которая больше всех среди стран постсоветского пространства пострадала от коммунистического режима, поют оды 100-летию Коммунистической партии Китая... Речь идет о том, что мы с вами, наши предки, 100 лет боремся с коммунистическим режимом, который бросал украинцев в голодоморы, в репрессии, в расстрелы, в выселение. 70 лет мы жили при коммунистическом так называемом режиме тоталитарном, 30 лет боремся за наше будущее в Европе. И когда я вижу, что политики сегодня поздравляют китайскую Коммунистическую партию со 100-летием, а тем более это делает провластная "Слуга народа", это политическая шизофрения", – сказал Гройсман.

По его словам, каждый политик, который "поет оды" Компартии Китая, должен или публично признать, что он коммунист, или отозвать свои поздравления.

Гройсман считает, что Украина должна войти в лигу сильных европейских демократических государств.

"Как можно сегодня определять западный мир, США нашим стратегическим партнером одновременно с Китаем?" – сказал он.

"У Украины есть национальные интересы, и они не совпадают с интересами Китая", – заявил Гройсман в Facebook.