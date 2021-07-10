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Байден заявил об оптимизме после разговора с Путиным

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Байден провел телефонный разговор с Путиным 9 июля
Байден провел телефонный разговор с Путиным 9 июля
Фото: EPA

Президент США Джо Байден заявил 9 июля журналистам, что настроен "оптимистично" после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает канал NBC News.

По словам Байдена, две страны активизировали связи для предотвращения кибератак.

На вопрос журналиста, имеет ли смысл атаковать серверы, которые использовались для проведения кибератак программ-вымогателей, Байден ответил "да".

Байден также выразил мысль, что по его мнению, Путин будет сотрудничать.

Контекст:

Байден провел телефонный разговор с Путиным 9 июля. Два лидера "высоко оценили" работу представителей обеих стран, результатом которой стало принятие Советом Безопасности ООН резолюции по продлению трансграничной помощи в Сирии, говорится в релизе. Также Байден снова говорил с Путиным о продолжающихся кибератаках, которые совершают хакеры, базирующиеся в РФ, уточнили в Белом доме. 

Это третий разговор Байдена с Путиным с момента его вступления на должность главы Белого дома. По итогам обоих разговоров – 26 января и 13 апреля – Белый дом информировал, что в беседе поднималась тема Украины. В этот раз об Украине в релизе ни слова. 

16 июня Байден в Женеве провел первую встречу с Путиным в качестве главы Белого дома. По итогам встречи оба лидера провели отдельные пресс-конференции.

Байден заявил, что обсуждал с Путиным темы прав человекатерриториальную целостность и суверенитет Украины, кибербезопасность, гуманитарную ситуацию в Сирии, создание Ираном ядерного оружия, статус Арктики как мирного региона. Он передал Путину перечень из 16 критически важных структур, которые должны быть защищены от кибератак. О кибератаках Байден говорил с Путиным и во время телефонного разговора 13 апреля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Джо Байден, кибератака
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