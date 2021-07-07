Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Байденом

Зеленский заявил, что ожидает "понимания" и "конкретики" от встречи с Байденом Фото: president.gov.ua

"Чего мы ожидаем от встречи [с Байденом]? Конкретики, понимания. Вопросы – оборона, безопасность, экономика. По всем трем направлениям, я считаю, мы должны понимать, как мы можем сотрудничать, где действительно США нас будут поддерживать", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина сегодня чувствует двухпартийную поддержку США.

Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон в июле во время второго телефонного разговора между президентами. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что встреча состоится в конце месяца.

Зеленский ожидает встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США. По словам главы МИД Кулебы, главной темой визита президента Украины в Вашингтон и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе.