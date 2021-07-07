Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Байденом

"Чего мы ожидаем от встречи [с Байденом]? Конкретики, понимания. Вопросы – оборона, безопасность, экономика. По всем трем направлениям, я считаю, мы должны понимать, как мы можем сотрудничать, где действительно США нас будут поддерживать", – сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина сегодня чувствует двухпартийную поддержку США.
Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон в июле во время второго телефонного разговора между президентами. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что встреча состоится в конце месяца.
Зеленский ожидает встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США. По словам главы МИД Кулебы, главной темой визита президента Украины в Вашингтон и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
В ходе совместной пресс-конференции с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном 6 мая Зеленский выразил благодарность американской стороне за оказываемую Украине поддержку. "Я хочу поблагодарить за двухпартийную поддержку США, действительно это происходит – увеличивается военная поддержка, увеличивается финансовая поддержка", – отмечал глава государства.
С 2014 года до декабря 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд как в области безопасности, так и вне ее.
В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружения, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2" и $250 млн военной помощи Украине.
В марте 2021 года был представлен законопроект об усилении партнерства США и Украины в сфере безопасности. Под документом подписались сенаторы-демократы Роберт Менендес, Мерфи, Шахин и республиканцы Джим Риш, Портман и Джон Баррассо. Проект закона разрешает предоставлять украинской армии помощь на сумму до $300 млн в год и еще каждый год $4 млн на обучение украинских офицеров.
В начале марта министерство обороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие.
В документе "Видение Джо Байдена отношений Америки с Украиной", который обнародовал в октябре прошлого года штаб нынешнего президента США, говорилось, что Байден намерен добиваться завершения войны на Донбассе и будет оказывать Украине военную помощь, в том числе летальным оружием, чтобы помочь защититься от России.
Зеленский в интервью трем агентствам – Reuters, Associated Press и Agence France-Presse – говорил 14 июня, что хотел бы услышать четкое "да" или "нет" от Байдена в отношении получения Украиной плана действий по членству в Североатлантическом альянсе.