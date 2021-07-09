Байден поговорил с Путиным

Об этом сообщил сайт Белого дома.
Два лидера "высоко оценили" работу представителей обеих стран, результатом которой стало принятие Советом Безопасности ООН резолюции по продлению трансграничной помощи в Сирии, говорится в релизе.
Также Байден снова говорил с Путиным о продолжающихся кибератаках, которые совершают хакеры, базирующиеся в РФ, уточнили в Белом доме.
"Президент Байден подчеркнул необходимость принятия Россией мер по пресечению деятельности групп, занимающихся распространением вымогательских программ, действующих в России, и подчеркнул, что он привержен дальнейшему взаимодействию в отношении более широкой угрозы, исходящей от вымогательских программ", – подчеркивается в релизе.
Сайт Кремля пока не сообщал о беседе ничего.
16 июня Байден в Женеве провел первую встречу с Путиным в качестве главы Белого дома. По итогам встречи оба лидера провели отдельные пресс-конференции.
Байден заявил, что обсуждал с Путиным темы прав человека, территориальную целостность и суверенитет Украины, кибербезопасность, гуманитарную ситуацию в Сирии, создание Ираном ядерного оружия, статус Арктики как мирного региона. Он передал Путину перечень из 16 критически важных структур, которые должны быть защищены от кибератак. О кибератаках Байден говорил с Путиным и во время телефонного разговора 13 апреля.