Ляшко: В Украине не работают 40% пунктов вакцинации от коронавируса

По словам Ляшко, в Киевской области работает только 70 из 216 пунктов вакцинации. Кроме того:

в Закарпатской области – 42 из 213;

в Ивано-Франковской области – 44 из 121;

Кировоградской – 46 из 121;

Хмельницкой – 28 из 80;

Черкасской – 61 из 143;

Ровенской – 47 из 122;

Харьковской – 74 из 154;

Николаевской – 54 из 108;

Волынской – 43 из 87.

"Люди жалуются, что им отказывают в прививке из-за нехватки вакцин. Однако на региональных и местных складах сейчас находится 3 435 103 доз антиковидных вакцин. Из которых 961 142 доз – это вакцина CoronaVac, температурный режим хранения которой позволяет легко ее транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках", – подчеркнул министр.

Ляшко признал, что не все люди, которые хотят вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку. В первую очередь, ситуация вредит людям из группы риска – пожилым и тем, кому сопутствующие болезни не дают возможности доехать до ближайшего центра массовой вакцинации.

"Я еще раз, теперь публично, прошу региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развоз вакцин со складов в каждый прививочный пункт и обеспечить их работу", – заявил Ляшко.

Он также призвал украинцев сообщать о неработающих пунктах или случаях отказа от вакцинации граждан из-за отсутствия вакцин.