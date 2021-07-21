Словакия разрешила въезд привитым от COVID-19 украинцам

"Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией", – отметил министр.

По данным специального портала МИД Украины, где собрана вся информация об открытии границ, невакцинированным гражданам Украины при поездке в Словакию придется пройти 14-дневную самоизоляцию. При этом полностью от карантина освобождаются привитые граждане, а также те, кто получил негативный результат ПЦР-теста.