Словакия разрешила въезд привитым от COVID-19 украинцам

"Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией", – отметил министр.
По данным специального портала МИД Украины, где собрана вся информация об открытии границ, невакцинированным гражданам Украины при поездке в Словакию придется пройти 14-дневную самоизоляцию. При этом полностью от карантина освобождаются привитые граждане, а также те, кто получил негативный результат ПЦР-теста.
* Словаччина відкрилася для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Для тих, хто ще не вакцинувався, в’їзд можливий із самоізоляцією. #ВакцинуйсяТаМандруй— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 21, 2021
Детальні умови в’їзду та список визнаних вакцин — на нашій інтерактивній карті * https://t.co/8RkEzCg6Yk
Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий.
17 июля Дания открыла границы для украинцев. С 18 июля Германия разрешила въезд для украинцев. Также украинцы могут путешествовать в Эстонию, Литву и Латвию. Помимо этого, для граждан Украины снова открыт Кипр.
С 26 июля для украинцев открывается Финляндия.
Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.