Финляндия разрешит въезд украинцам, которые привились от COVID-19

"Финляндия с 26 июля открывается для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации", – написал министр.

По данным специального портала МИД Украины, где собрана вся информация об открытии границ, поездки в Финляндию будут разрешены украинцам без ограничений, в том числе с туристической целью.

Финской стороной признаются следующие вакцины:

Comirnaty (Pfizer-BionTech);

COVID-19 Vaccine Spikevax (предварительно Moderna);

Vaxzevria (предварительно COVID-19 Vaccine AstraZeneca) COVID-19 Vaccine;

Janssen (Johnson & Johnson);

BIBP/Sinopharm;

Covishield;

CoronaVac.

Также отмечается, что пересечение границы Финляндии гражданами Украины на основании отрицательного ПЦР-теста и подтверждения о том, что лицо переболело COVID-19, будет разрешено исключительно в случае уважительной причины для поездки.