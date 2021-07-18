Канада в начале сентября может открыть границы для туристов, вакцинированных от COVID-19

Количество случаев заболевания COVID-19, в том числе тяжелобольных, уменьшается по всей стране. Это происходит из-за увеличения показателей вакцинации, пояснило ведомство.
"Канада сохраняет лидерство среди стран Большой двадцатки по показателям вакцинации. Почти 80% канадцев получили первую дозу, а более 50% вакцинированы полностью", – сказано в сообщении.
Если такая положительная динамика по уровню вакцинации и состоянию общественного здоровья сохранится, Канада к сентябрю может открыть границы для иностранных туристов.
"Канада сможет принять полностью вакцинированных путешественников в начале сентября. С середины августа мы начнем разрешать полностью вакцинированным гражданам США въезжать в Канаду", – пояснил Трюдо.
По сведениям правительства Канады, с февраля 2020 года Канада выделила $1,3 млрд на программу борьбы с коронавирусом ACT-Accelerator, из которых $545 млн были выделены специально для COVAX. Канада 13 июля обещала дополнительно пожертвовать 17,7 млн доз вакцины AstraZeneca другим государствам в рамках глобального механизма COVAX.
На Канаду усиливается давление, чтобы она продолжала ослаблять ограничения, написало Associated Press. По оценкам Ассоциации путешествий США, закрытие границы с Канадой каждый месяц обходится в $1,5 млрд.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.