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Канада в начале сентября может открыть границы для туристов, вакцинированных от COVID-19

Около 80% канадцев получили первую дозу вакцины от COVID-19
Около 80% канадцев получили первую дозу вакцины от COVID-19 
Фото: ЕРА

Канада может начать пропускать полностью вакцинированных путешественников со всех стран в начале сентября. Об этом заявили в офисе премьер-министра страны Джастина Трюдо 15 июля.

Количество случаев заболевания COVID-19, в том числе тяжелобольных, уменьшается по всей стране. Это происходит из-за увеличения показателей вакцинации, пояснило ведомство.

"Канада сохраняет лидерство среди стран Большой двадцатки по показателям вакцинации. Почти 80% канадцев получили первую дозу, а более 50% вакцинированы полностью", – сказано в сообщении.

Если такая положительная динамика по уровню вакцинации и состоянию общественного здоровья сохранится, Канада к сентябрю может открыть границы для иностранных туристов.

"Канада сможет принять полностью вакцинированных путешественников в начале сентября. С середины августа мы начнем разрешать полностью вакцинированным гражданам США въезжать в Канаду", – пояснил Трюдо.

Контекст:

По сведениям правительства Канады, с февраля 2020 года Канада выделила $1,3 млрд на программу борьбы с коронавирусом ACT-Accelerator, из которых $545 млн были выделены специально для COVAX. Канада 13 июля обещала дополнительно пожертвовать 17,7 млн доз вакцины AstraZeneca другим государствам в рамках глобального механизма COVAX.

На Канаду усиливается давление, чтобы она продолжала ослаблять ограничения, написало Associated Press. По оценкам Ассоциации путешествий США, закрытие границы с Канадой каждый месяц обходится в $1,5 млрд. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: США, Канада, вакцинация, туристы, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, границы
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