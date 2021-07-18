Канада в начале сентября может открыть границы для туристов, вакцинированных от COVID-19

Около 80% канадцев получили первую дозу вакцины от COVID-19 Фото: ЕРА

Количество случаев заболевания COVID-19, в том числе тяжелобольных, уменьшается по всей стране. Это происходит из-за увеличения показателей вакцинации, пояснило ведомство.

"Канада сохраняет лидерство среди стран Большой двадцатки по показателям вакцинации. Почти 80% канадцев получили первую дозу, а более 50% вакцинированы полностью", – сказано в сообщении.

Если такая положительная динамика по уровню вакцинации и состоянию общественного здоровья сохранится, Канада к сентябрю может открыть границы для иностранных туристов.

"Канада сможет принять полностью вакцинированных путешественников в начале сентября. С середины августа мы начнем разрешать полностью вакцинированным гражданам США въезжать в Канаду", – пояснил Трюдо.