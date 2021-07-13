Канада пожертвует другим странам 17,7 млн доз вакцины AstraZeneca

Ожидается, что передача вакцин начнется в ближайшие недели.
Также министр международного развития Карина Гулд и министр общественных услуг и закупок Анита Ананд сообщили, что правительство страны удвоит сумму пожертвований канадцев на кампанию ЮНИСЕФ по сбору средств на вакцинацию от COVID-19. Кампания продлится до 6 сентября.
"Полностью профинансированная кампания софинансирования покроет расходы на вакцинацию примерно 4 млн человек. Средства позволят ЮНИСЕФ покрыть расходы на доставку вакцин в страны назначения, поддерживать жизнеспособность вакцин за счет защиты холодовой цепи во время поездки и обучать медицинских работников эффективному применению вакцин и безопасному удалению игл и отходов", – говорится в сообщении.
В правительстве страны заявили, что с февраля 2020 года Канада выделила $1,3 млрд на программу борьбы с короанвирусом ACT-Accelerator, из которых $545 млн долларов были выделены специально для COVAX.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация началась в мире в конце 2020 года. По информации Bloomberg, в мире сделали 3,44 млрд прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 180 странах. При этом агентство отметило, что распределение вакцин неравномерное и страны с высокими доходами вакцинируют своих граждан в более чем 30 раз быстрее, чем страны с низкими доходами.
В июне Всемирная организация здравоохранения заявляла о нехвате вакцин в рамках COVAX.
Агентство Reuters сообщало, что страны "Большой семерки", в том числе и Канада, на саммите в июне договорились пожертвовать 1 млрд доз вакцин против коронавируса.