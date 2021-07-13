Канада пожертвует другим странам 17,7 млн доз вакцины AstraZeneca

Ожидается, что передача вакцин начнется в ближайшие недели.

Также министр международного развития Карина Гулд и министр общественных услуг и закупок Анита Ананд сообщили, что правительство страны удвоит сумму пожертвований канадцев на кампанию ЮНИСЕФ по сбору средств на вакцинацию от COVID-19. Кампания продлится до 6 сентября.

"Полностью профинансированная кампания софинансирования покроет расходы на вакцинацию примерно 4 млн человек. Средства позволят ЮНИСЕФ покрыть расходы на доставку вакцин в страны назначения, поддерживать жизнеспособность вакцин за счет защиты холодовой цепи во время поездки и обучать медицинских работников эффективному применению вакцин и безопасному удалению игл и отходов", – говорится в сообщении.