В Канаде уже сотни внезапных смертей. Власти считают, что это из-за жары

В провинции Британская Колумбия, где с 27 июня погода бьет температурные рекорды, внезапно скончалось как минимум 486 человек. При этом в обычный период за такой же промежуток времени происходит около 165 внезапных смертей.

Большинство этих смертей, скорее всего, вызвала аномальная жара, сказала коронер провинции Лиза Лапойнт. По ее словам, многие погибшие жили в одиночестве, в их домах было жарко и не было вентиляции.