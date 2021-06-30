+46 °С. В Канаде побит температурный рекорд

Температура воздуха на юге самой западной провинции Канады достигла +46 °С Фото: depositphotos.com

Температура воздуха на юге самой западной провинции Канады достигла +46 °С. Предыдущий температурный максимум в +45 °C был зафиксирован в стране в 1937 году.

Аномальная жара наблюдается на всем западном побережье страны. В крупнейшем городе провинции Ванкувере температура достигла +31 °C.

Министерство окружающей среды Канады сообщило, что 29 июня температура начнет снижаться.

На западном побережье США также зафиксирован температурный рекорд, сообщил CNBC. 28 июня в Портленде (штат Орегон) столбик термометра показал +44,5 °C. Это рекордная отметка, зарегистрированная с 1940 года.