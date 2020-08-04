В США упали три воздушных шара с туристами

Причиной падения воздушных шаров в США, скорее всего, стал сильный ветер, из-за которого пилоты не справились с управлением.

В понедельник, 3 августа, в штате Вайоминг (США) упали три воздушных шара, на которых находилось в общей сложности 36 человек. Об этом сообщил начальник пожарной охраны Джексон Хоул Брэди Хансен, отмечает CNN.

Хансен сказал, что в 8.00 по местному времени властям поступил звонок о том, что возле предгорья курортного сообщества Teton Village, расположенного примерно в 12 милях к северо-западу от Джексона, упали три обзорных воздушных шара.

По словам Хансена, из 36 человек на воздушных шарах 11 были доставлены в местные больницы, а один – в травматологический центр.

Причиной падения, скорее всего, стал сильный ветер, из-за которого пилоты не справились с управлением.