Федишин поднялась в небо на воздушном шаре

Украинская певица Ирина Федишин совершила полет на воздушном шаре и поделилась эмоциями в сети.

Украинская певица Ирина Федишин на своей странице в Instagram призналась, что боялась подниматься в небо на воздушном шаре, но когда он оторвался от земли, смогла оценить красоту вокруг.

Певица рассказала, что инициатива совершить полет исходила от ее мужа – продюсера Виталия Човныка.

"Когда муж предложил полетать на воздушном шаре, мне стало страшно. Но потом, когда мы оторвались от земли, стало красиво", – описала пережитые эмоции Федишин.

Ирина Федишин родилась во Львове. Певица замужем за продюсером Виталием Човныком. Пара воспитывает двух сыновей, Юрия и Олега.