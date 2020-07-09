Федишин поднялась в небо на воздушном шаре

Украинская певица Ирина Федишин на своей странице в Instagram призналась, что боялась подниматься в небо на воздушном шаре, но когда он оторвался от земли, смогла оценить красоту вокруг.
Певица рассказала, что инициатива совершить полет исходила от ее мужа – продюсера Виталия Човныка.
"Когда муж предложил полетать на воздушном шаре, мне стало страшно. Но потом, когда мы оторвались от земли, стало красиво", – описала пережитые эмоции Федишин.
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Коли чоловік запропонував мені політати на повітряніи * кулі.... спершу мені стало ... страшно Але потім, коли ми відірвалися від землі .... стало красиво Друзі, а для вас повітряна куля - це страшно чи красиво ? p.s.: дякую клубу @leofly.lviv за професіоналізм #ІринаФедишин #повітрянакуля #иринафедишин #cool #good #sky #леофлаи *
Ирина Федишин родилась во Львове. Певица замужем за продюсером Виталием Човныком. Пара воспитывает двух сыновей, Юрия и Олега.