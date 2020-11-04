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В Орегоне декриминализировали хранение тяжелых наркотиков

В штате Орегон (США) теперь хранение небольшого количества тяжелых наркотиков считается неуголовным правонарушением наравне с нарушением правил дорожного движения и грозит лишь штрафом.

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Хранение наркотиков в Орегоне теперь грозит штрафом в $100
Хранение наркотиков в Орегоне теперь грозит штрафом в $100
Фото: depositphotos.com

Американский штат Орегон стал первым штатом, который декриминализировал хранение небольшого количества тяжелых наркотиков. Об этом сообщает The Oregonian.

Подавляющее большинство избирателей (59%) поддержали декриминализацию, против высказались 41%. Сторонники такого решения считают, что наркополитика США заполнила тюрьмы страны ненасильственными преступниками, которые нуждаются в лечении, а не тюремном заключении.

Хранение наркотиков теперь считается неуголовным правонарушением наравне с нарушением правил дорожного движения. Люди, хранящие небольшое количество тяжелых наркотиков, таких как героин, кокаин, метамфетамин, экстази, ЛСД, псилоцибин, метадон и оксикодон, получат штраф в размере $100 или возможность пройти обследование на предмет злоупотребления психоактивными веществами.

Как отмечает Vox, сейчас в 11 штатах США легализована марихуана. Еще в четырех штатах – Аризоне, Монтане, Нью-Джерси и Южной Дакоте – ожидается голосование за легалайз.

Теги: США, наркотики, Орегон
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