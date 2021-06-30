Аномальная жара. В Канаде фиксируют десятки внезапных смертей

Температура воздуха в самой западной провинции Канады снова побила рекорд Фото: depositphotos.com (архив)

Только к 13.45 29 июня таких вызовов было 20, большинство смертей связано с жарой, уточнили в полиции.

Там добавили, что в обычные дни полиция получает около трех сообщений о внезапной смерти.

В Ванкувере таких высоких температур ранее не фиксировали, подчеркивается в релизе полиции. Как сообщает ВВС, вчера Канада побила новый температурный рекорд – в Британской Колумбии температура воздуха достигала +49,5 ºС. До этой недели в Канаде температурный максимум был +46 ºС.

Всего в провинции за эти дни зафиксировали более 130 случаев внезапной смерти.