В Киеве зафиксировали несколько температурных рекордов

"Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до +35,4 °С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1885 году на 0,4 °С. Минимальная температура воздуха 25 июня не опустилась ниже +21 °С, что на 0,5 °С теплее, чем это было в 1957 году", – отметили в обсерватории.

26 июня в Киеве повторился рекорд, установленный в 1939 году: столбик термометра достиг максимального значения температуры воздуха для этого дня – +32,2 °С.

"Столбик термометра в ночь на 26 июня не опустился ниже +22,4 °С, что на 1,8 °С теплее, чем это было в 1901 году", – сообщили специалисты.