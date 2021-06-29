Синоптики предупредили о дождях с градом и шквалах почти по всей Украине

В связи с дождями и шквалами в Украине объявлен "желтый" уровень опасности Фото: depositphotos.com

По данным синоптиков, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с будут по всей стране, кроме южных областей.

В связи с этим объявлен "желтый" уровень опасности.

Как уточнила синоптик Наталья Диденко, 30 июня кратковременные дожди с грозами ожидаются в западных областях Украины. А к вечеру осадки усилятся и распространятся на Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Помимо этого, грозовые дожди пройдут завтра днем на северо-востоке Украины.

Температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах +25…+30 °С.