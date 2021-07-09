США внесли в санкционный список российские компании

34 компании были определены правительством США как такие, чьи действия противоречат внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов, отметили в сообщении.

Предприятия, попавшие в санкционный список, находятся в Канаде, Китае, Иране, Ливане, Нидерландах, Пакистане, России, Сингапуре, Южной Корее, Турции, ОАЭ, Великобритании.

В список внесены три российские компании – ООО "Тесон", ООО "Трейд Компонент" и группа компаний "Радиант", а также три физических лица – Андрей Кузнецов, Дмитрий Кравченко и Маргарита Кузнецова.

В министерстве отметили, что компании и лица были добавлены в санкционный список на основании "попыток закупать товары, в том числе товары американского происхождения, для деятельности, противоречащей национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США".