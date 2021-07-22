В России зафиксировали первые случаи заражения "бразильским" штаммом коронавируса

В РФ штаммы коронавируса "Гамма" и "Дельта" отнесли к категории "вызывающих озабоченность" Фото: depositphotos.com

Отмечается, что в РФ выявлены "единичные случаи "бразильского" варианта "Гамма".

В научном центре отметили, что "Гамма" и "Дельта" были отнесены к категории "вызывающих озабоченность", поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител.

По данным "Вектора", сейчас в России широкое распространение получил вариант "Дельта", который постепенно замещает собой другие штаммы.