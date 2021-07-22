В России зафиксировали первые случаи заражения "бразильским" штаммом коронавируса

Отмечается, что в РФ выявлены "единичные случаи "бразильского" варианта "Гамма".
В научном центре отметили, что "Гамма" и "Дельта" были отнесены к категории "вызывающих озабоченность", поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител.
По данным "Вектора", сейчас в России широкое распространение получил вариант "Дельта", который постепенно замещает собой другие штаммы.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.
По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), впервые "бразильскую" мутацию P.1 выявили у четырех путешественников из Бразилии, которых протестировали во время планового обследования в аэропорту Ханэда (Токио, Япония). 26 января "бразильский" штамм выявили в США. До этого были известны "британский" и "южно-африканский" мутировавшие штаммы коронавируса.