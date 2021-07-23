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В мире зарегистрирована рекордная суточная смертность от коронавируса – данные ВОЗ

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В мире умерли более 4 млн инфицированных
В мире умерли более 4 млн инфицированных
Фото: ЕРА

21 июля в мире был установлен рекордный суточный прирост смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, обновленные 23 июля.

За сутки скончались 19 748 инфицированных. До этого рекордным оставался показатель за 28 января – 17 116.

22 июля, по предварительным данным, умерло 8644 пациента с COVID-19.

Скриншот: covid19.who.int
Скриншот: covid19.who.int

Всего с начала пандемии в мире зарегистрировано 4,13 млн смертей среди инфицированных коронавирусом.

Случаев COVID-19 подтвердили на планете почти 192 млн, в пятерку стран с наибольшим числом инфицирований входят США (33,9 млн), Индия (31,3 млн), Бразилия (19,4 млн), Россия (6,1 млн) и Франция (5,8 млн).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Индия, Франция, смерть, ВОЗ, Бразилия, рекорд, смертность, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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