В мире зарегистрирована рекордная суточная смертность от коронавируса – данные ВОЗ

В мире умерли более 4 млн инфицированных Фото: ЕРА

За сутки скончались 19 748 инфицированных. До этого рекордным оставался показатель за 28 января – 17 116.

22 июля, по предварительным данным, умерло 8644 пациента с COVID-19.

Скриншот: covid19.who.int

Всего с начала пандемии в мире зарегистрировано 4,13 млн смертей среди инфицированных коронавирусом.

Случаев COVID-19 подтвердили на планете почти 192 млн, в пятерку стран с наибольшим числом инфицирований входят США (33,9 млн), Индия (31,3 млн), Бразилия (19,4 млн), Россия (6,1 млн) и Франция (5,8 млн).