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Гвинея отказалась пускать спортсменов на Олимпиаду в Токио из-за вспышки COVID-19

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Среди участников Олимпиады в Токио и персонала подтвердили 87 случаев COVID-19
Среди участников Олимпиады в Токио и персонала подтвердили 87 случаев COVID-19
Фото: ЕРА

Сборная Гвинейской Республики не поедет на Олимпийские игры в Токио по решению правительства страны из-за вспышки COVID-19. Об этом сообщило французское издание L'Equipe 22 июля.

В состав делегации входили пять спортсменов: Фатумата Яри Камара (вольная борьба), Мамаду Самба Бах (дзюдо), Фатумата Ламарана Туре и Мамаду Тахиру Бах (плавание) и Айссата Дин Конте (легкая атлетика).

Министр спорта Санусси Соу заявил, что из-за угрозы заражения коронавирусом власти решили отказаться от участия в соревнованиях. По его словам, правительство стремится сохранить здоровье гвинейских спортсменов.

Собеседник издания в правительстве страны вспомнил также о финансовых проблемах африканской страны. В материале говорится, что гвинейская пресса писала о проблемах невыплаты страховых взносов. 

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже начали прибывать в олимпийскую долину в Токийском заливе.

Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.

О первом больном COVID-19 жителе олимпийской деревни – не спортсмене – стало известно 16 июля. По состоянию на 22 июля среди участников Олимпиады в Токио и персонала подтвердили 87 случаев COVID-19, сказано в отчете оргкомитета Токио 2020.

Чилийскую таэквондистку Фернанду Агуирре отстранили от участия в Олимпийских играх из-за выявленной у нее коронавируcной инфекции.

Теги: Африка, плавание, Олимпиада, Токио, дзюдо, легкая атлетика, Гвинея, спортсмены, соревнования, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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