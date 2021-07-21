От участия в Олимпиаде из-за коронавируса отстранили первого спортсмена

В Чили утверждают, что у их спортсменки нет симптомов COVID-19 Фото: Team Chile / Facebook

21-летняя спортсменка, выступающая в весовой категории до 57 кг, после прилета в Японию сдала тесты на COVID-19, и они оказались положительными.

В Токио Агуирре прибыла из Узбекистана с документом об отрицательном тесте на коронавирус.

Теперь спортсменка вынуждена отправиться на карантин, из-за которого пропустит запланированные на 24–27 июля соревнования по таэквондо.

В олимпийском комитете Чили утверждают, что у Агуирре нет симптомов коронавирусной инфекции.

Kyodo News отмечает, что чилийка стала первым спортсменом, которого отстранили от игр в Токио.