Сборная Украины из-за допинга лишилась спортсмена, который должен был выступать на Олимпиаде

Федерация получила решение Спортивного арбитражного суда от 15 июля об увеличении срока дисквалификации Главана до трех лет и аннулировании результатов, показанных им начиная с 25 июля 2017 года.
Таким образом, Главан, который был утвержден в состав команды Украины для участия в Олимпийских играх 2020, не сможет принять в них участие.
Дисквалифицированного спортсмена заменит Валерий Литанюк, который шел в мировом топ-списке следующим и был утвержден Исполкомом федерации в резервный состав участников официальной делегации.
Национальный олимпийский комитет Украины 7 июля утвердил состав сборной для участия в Олимпиаде 2020 в Токио. Украину будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплин). В сборную не вошли двое спортсменов – Олег Верняев и Дмитрий Чумак, которых подозревают в допинге.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года. Из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.
Олимпиада в Токио 2020 года пройдет с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже начали прибывать в олимпийскую долину в Токийском заливе. Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.