Сборная Украины из-за допинга лишилась спортсмена, который должен был выступать на Олимпиаде

Федерация получила решение Спортивного арбитражного суда от 15 июля об увеличении срока дисквалификации Главана до трех лет и аннулировании результатов, показанных им начиная с 25 июля 2017 года.

Таким образом, Главан, который был утвержден в состав команды Украины для участия в Олимпийских играх 2020, не сможет принять в них участие.

Дисквалифицированного спортсмена заменит Валерий Литанюк, который шел в мировом топ-списке следующим и был утвержден Исполкомом федерации в резервный состав участников официальной делегации.