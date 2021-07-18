Шесть пловцов сборной Польши покинули Олимпиаду в Токио из-за ошибки в заявке

От Польши в Олимпиаде будут участвовать 17 пловцов Фото: ЕРА

В документах перепутали необходимые стандарты в квалификационной заявке, поэтому спортсменам пришлось вернуться домой сразу по прибытии в Токио.

Издание Swim Swam назвало имена пловцов, это Алисия Чурж, Бартош Пищорович, Александра Полянская, Матеуш Чованец, Доминика Коссаковска и Ян Холуб. Сначала их включили в список выступающих на Олимпиаде в качестве пловцов эстафеты. Они отправились в Токио в составе польской команды из 23 человек.

После инцидента Польская федерация плавания заявила о 17 спортсменах, которые будут участвовать в Олимпийских играх. Президент федерации Павел Сломинский извинился за ошибку перед спортсменами и подчеркнул, что таких ситуаций в будущем не возникнет.

Некоторые польские пловцы подписали письмо с просьбой немедленно подать в отставку Сломинскому и всему правлению организации из-за допущенной ошибки.

В тексте указывается, что действия федерации привели к "беспрецедентному событию в истории польского спорта". Польское плавание в глазах общественности и потенциальных спонсоров было выставлено на посмешище, считают спортсмены.