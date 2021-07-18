В Японии исчез спортсмен из Уганды, не прошедший отбор на Олимпиаду. Нашли его записку

В угандийской делегации рассказали, что Ссекитолеко, который не прошел отбор на Олимпиаду в Токио 2020 года, должен был вернуться на родину 20 июля вместе с тренером.

Его исчезновение заметили 16 июля, когда спортсмена не нашли для планового тестирования на коронавирус.

В отельном номере нашли записку, в которой Ссекитолеко написал, что хочет работать в Японии и не желает возвращаться в Уганду из-за сложной жизни там. Он просил членов делегации передать ему его вещи.

Выяснилось, что штангист, проживавший в городе Изумисано, купил билет на сверхскоростной поезд до Нагои, это в 200 километрах от отеля, где он жил.

Kyodo News отмечает, что инцидент с Ссекитолеко "может вызвать дополнительные вопросы о безопасности игр", которые будут проводиться в условиях пандемии COVID-19.