Российских гребцов сняли с Олимпиады в Токио из-за допинга. Вместо них на соревнования поедут литовцы

Вместо снявшихся с соревнований россиян в Олимпиаде примет участие команда гребцов из Литвы Фото: worldrowing.com

"Тренерский совет российской федерации проанализировал результаты тренировок двух потенциальных запасных членов экипажа и пришел к выводу, что их уровень мастерства не соответствует олимпийским стандартам", – отметили в заявлении.

Руководство российской федерации сообщило на своем сайте, что в допинг-пробах спортсменов выявили запрещенные препараты.

Вскрытие допинг-проб российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина подтвердило наличие в их организме мельдония. Об этом 18 июля ТАСС сообщил президент федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Вместе с Моргачевым и Сориным в парной четверке были заявлены Николай Пименов и Артем Косов. По информации "Медузы", исключенных спортсменов могли заменить Никита Еськин и Александр Матвеев, однако тренерский штаб решил, что их нынешний уровень не дотягивает до олимпийских стандартов.

Международная федерация гребного спорта предложила вместо снявшихся россиян принять участие в Олимпиаде спортсменам из Литвы.

Федерация гребного спорта Литвы приняла это предложение, об этом 18 июля в эфире национального радио LRT сообщил президент федерации Дайнюс Павиленис. Он отметил, что не знает, когда гребцы отправятся в Японию, но ведется "большая работа" по подготовке к поездке.