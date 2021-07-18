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Российских гребцов сняли с Олимпиады в Токио из-за допинга. Вместо них на соревнования поедут литовцы

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Вместо снявшихся с соревнований россиян в Олимпиаде примет участие команда гребцов из Литвы
Вместо снявшихся с соревнований россиян в Олимпиаде примет участие команда гребцов из Литвы
Фото: worldrowing.com

Россия отозвала с Олимпиады 2020 команду гребцов. Об этом РФ уведомила Международную федерацию, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации 18 июля.

"Тренерский совет российской федерации проанализировал результаты тренировок двух потенциальных запасных членов экипажа и пришел к выводу, что их уровень мастерства не соответствует олимпийским стандартам", – отметили в заявлении.

Руководство российской федерации сообщило на своем сайте, что в допинг-пробах спортсменов выявили запрещенные препараты.

Вскрытие допинг-проб российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина подтвердило наличие в их организме мельдония. Об этом 18 июля ТАСС сообщил президент федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Вместе с Моргачевым и Сориным в парной четверке были заявлены Николай Пименов и Артем Косов. По информации "Медузы", исключенных спортсменов могли заменить Никита Еськин и Александр Матвеев, однако тренерский штаб решил, что их нынешний уровень не дотягивает до олимпийских стандартов.

Международная федерация гребного спорта предложила вместо снявшихся россиян принять участие в Олимпиаде спортсменам из Литвы.

Федерация гребного спорта Литвы приняла это предложение, об этом 18 июля в эфире национального радио LRT сообщил президент федерации Дайнюс Павиленис. Он отметил, что не знает, когда гребцы отправятся в Японию, но ведется "большая работа" по подготовке к поездке.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Олимпийские игры в Токио 2020 года пройдут с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже начали прибывать в олимпийскую долину в Токийском заливе.

Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.

Теги: Россия, Япония, Олимпиада, Токио, допинг, спортсмены, Олимпиада 2020, соревнования, Олимпийские игры, экипаж
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