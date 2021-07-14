Украинская теннисистка Костюк не примет участия в Олимпиаде

Отказ украинки от Олимпийских игр вынужденный – спортсменка, которая занимает 67-е место в рейтинге WTA, травмировала плечо.

На Олимпиаде Костюк должна была выступать не только в одиночном разряде, но и в парном – вместе с первой ракеткой Украины и шестой в мире Элиной Свитолиной.

В связи с травмой Костюк Международная федерация тенниса пересмотрела украинскую заявку и утвердила новый дуэт – вместе со Свитолиной сыграет еще одна украинка Даяна Ястремская (44-е место в рейтинге WTA).