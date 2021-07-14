Украинская теннисистка Костюк не примет участия в Олимпиаде

Отказ украинки от Олимпийских игр вынужденный – спортсменка, которая занимает 67-е место в рейтинге WTA, травмировала плечо.
На Олимпиаде Костюк должна была выступать не только в одиночном разряде, но и в парном – вместе с первой ракеткой Украины и шестой в мире Элиной Свитолиной.
В связи с травмой Костюк Международная федерация тенниса пересмотрела украинскую заявку и утвердила новый дуэт – вместе со Свитолиной сыграет еще одна украинка Даяна Ястремская (44-е место в рейтинге WTA).
Национальный олимпийский комитет Украины 7 июля утвердил состав сборной для участия в Олимпиаде 2020 в Токио. Украину будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 23 июля – 8 августа 2021 года.