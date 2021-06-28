Свитолина сохранила пятое место в рейтинге WTA, Костюк и Ястремская ухудшили позиции

Свитолина в 2017 году была третьей ракеткой мира Фото: ЕРА

Свитолина осталась пятой ракеткой мира. На эту позицию украинка поднялась неделей ранее.

Вторая и третья ракетки Украины, Даяна Ястремская и Марта Костюк, опустились в мировом рейтинге. Так, Ястремская теперь занимает 38-е место (минус одна позиция), а Костюк – 70-е (минус три).

Остальные украинки в топ-200 рейтинга WTA находятся на таких местах:

Катарина Завацкая – 124-е (без изменений);

Ангелина Калинина – 125-е (без изменений);

Катерина Козлова – 157-е (плюс одно);

Леся Цуренко – 168-е (минус четыре позиции).

Первой ракеткой мира остается Эшли Барти из Австралии.