Свитолина сохранила пятое место в рейтинге WTA, Костюк и Ястремская ухудшили позиции

Свитолина осталась пятой ракеткой мира. На эту позицию украинка поднялась неделей ранее.
Вторая и третья ракетки Украины, Даяна Ястремская и Марта Костюк, опустились в мировом рейтинге. Так, Ястремская теперь занимает 38-е место (минус одна позиция), а Костюк – 70-е (минус три).
Остальные украинки в топ-200 рейтинга WTA находятся на таких местах:
Катарина Завацкая – 124-е (без изменений);
Ангелина Калинина – 125-е (без изменений);
Катерина Козлова – 157-е (плюс одно);
Леся Цуренко – 168-е (минус четыре позиции).
Первой ракеткой мира остается Эшли Барти из Австралии.
Лучшим достижением 26-летней Свитолиной в карьере теннисистки является третье место в мировом рейтинге (сентябрь 2017 года).
21-летняя Ястремская поднималась на 21-е место рейтинга WTA, 19-летняя Костюк – на 65-е.