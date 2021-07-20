МОК впервые в истории изменил олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее"

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа Фото: ЕРА

В прежний девиз "Быстрее, выше, сильнее" добавили слово "communis" ("вместе"), отметило Reuters. Теперь олимпийский девиз будет звучать так: "Быстрее, выше, сильнее – вместе" (Citius, altius, fortius – communis).

Глава МОК Томас Бах сказал, что девиз следует адаптировать к реалиям современности. В МОК захотели сделать особый акцент на солидарности, уточнило агентство.

Новый девиз предложил Бах в марте этого года, сообщается на сайте Олимпийских игр. В апреле МОК во время онлайн-заседания одобрил идею изменить девиз.

Первый вариант девиза Олимпийских игр "Быстрее, выше, сильнее" утвердили в 1894 году, за два года до первой летней Олимпиады.