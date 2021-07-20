Пропавшего в Японии олимпийца из сборной Уганды нашли – СМИ

Ссекитолеко пропал 16 июля после того, как не прошел отбор для участия в Олимпиаде в Токио. Он оставил в своем отеле записку, в которой говорилось, что хочет работать в Японии и не желает возвращаться в Уганду из-за сложной жизни там. Он просил членов делегации передать ему его вещи.
Поисками спортсмена занялась полиция и местные власти. Они выяснили, что тяжелоатлет купил билет на сверхскоростной поезд до города Нагои (столица префектуры Айти) утром 16 июля. У него был мобильный телефон, но его паспорт хранился у команды из Уганды, которая прибыла в Японию 19 июня.
Источник в полиции сообщил журналистам, что 19 июля мужчина, похожий на Ссекитолеко, был зафиксирован камерой наблюдения на станции в Нагои. Вскоре правоохранители нашли его в 40 км от этого города и арестовали. Он дает показания.
Как отмечает агентство, в соответствии с мерами по борьбе с COVID-19 спортсменам разрешается посещать только ограниченное количество мест. Например, их места временного проживания. Также они должны избегать контактов с населением.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.
Они пройдут с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже начали прибывать в олимпийскую долину в Токийском заливе.
Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.