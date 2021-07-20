Пропавшего в Японии олимпийца из сборной Уганды нашли – СМИ

Ссекитолеко пропал 16 июля после того, как не прошел отбор для участия в Олимпиаде в Токио. Он оставил в своем отеле записку, в которой говорилось, что хочет работать в Японии и не желает возвращаться в Уганду из-за сложной жизни там. Он просил членов делегации передать ему его вещи.

Поисками спортсмена занялась полиция и местные власти. Они выяснили, что тяжелоатлет купил билет на сверхскоростной поезд до города Нагои (столица префектуры Айти) утром 16 июля. У него был мобильный телефон, но его паспорт хранился у команды из Уганды, которая прибыла в Японию 19 июня.

Источник в полиции сообщил журналистам, что 19 июля мужчина, похожий на Ссекитолеко, был зафиксирован камерой наблюдения на станции в Нагои. Вскоре правоохранители нашли его в 40 км от этого города и арестовали. Он дает показания.

Как отмечает агентство, в соответствии с мерами по борьбе с COVID-19 спортсменам разрешается посещать только ограниченное количество мест. Например, их места временного проживания. Также они должны избегать контактов с населением.