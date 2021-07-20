ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Олимпиада в Токио. Зафиксирован 71 случай COVID-19 среди спортсменов и персонала

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Олимпиада может снова оказаться под угрозой
Олимпиада может снова оказаться под угрозой
Фото: EPA

Общее количество заражений COVID-19 среди участников Олимпиады в Токио и спортивного персонала достигло 71. Об этом 20 июля сообщает AP со ссылкой на данные организационного комитета Игр.

В частности, положительный результат теста на COVID-19 получили американская гимнастка Кара Икер и чешский игрок в пляжный волейбол Ондржей Перушич. Оба они отправились на 14-дневный карантин.

Отмечается, что в число инфицированных входят не только жители олимпийской деревни – так, Икер была на сборах в префектуре Тиба, подрядчики Игр и один из волонтеров заболели, будучи в других местах Японии. 

Глава оргкомитета Олимпийских игр Тоширо Муто не исключил отмены соревнований в последний момент, следует из сообщения Reuters. Отвечая на пресс-конференции, может ли Олимпиада быть отменена из-за коронавируса, Муто отметил, что комитет не может предсказать динамику заражений. 

По его словам, если будет всплеск инфицирования, оргкомитет заново проведет переговоры и решит, что делать в этой ситуации.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже начали прибывать в олимпийскую долину в Токийском заливе.

Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.

О первом инфицированном COVID-19 жителе олимпийской деревни – не спортсмене – стало известно 16 июля.

Теги: Япония, Олимпиада, Токио, спортсмены, Олимпиада 2020, Олимпийские игры, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Занижают себя в собственных глазах". Ефросинина объяснила, чего не хватает украинкам для самореализации
"Занижают себя в собственных глазах". Ефросинина объяснила, чего не хватает украинкам для самореализации
"Классный парень", "На папу очень похож". Тина Кароль показала видео с сыном Вениамином
"Классный парень", "На папу очень похож". Тина Кароль показала видео с сыном Вениамином
"Несказанно вкусный фаршированный картофель". Простой рецепт от Хименеса-Браво
"Несказанно вкусный фаршированный картофель". Простой рецепт от Хименеса-Браво
Как варить клубничное варенье. Рецепты и советы
Как варить клубничное варенье. Рецепты и советы
"Все мы немножко Педан в танцах". Александр Педан станцевал, как Влад Яма, и рассмешил подписчиков
"Все мы немножко Педан в танцах". Александр Педан станцевал, как Влад Яма, и рассмешил подписчиков
"Бокальчик просекко по субботам". Леся Никитюк объяснила, как не обвалить свои акции "красотки"
"Бокальчик просекко по субботам". Леся Никитюк объяснила, как не обвалить свои акции "красотки"
"То, что удалось сыграть свадьбу, – невероятно". Свитолина рассказала, когда отправится с Монфисом в медовый месяц
"То, что удалось сыграть свадьбу, – невероятно". Свитолина рассказала, когда отправится с Монфисом в медовый месяц
"Повезло с хозяйкой", "Какой бубочка". Билык завела питомца и показала милое видео с его участием
"Повезло с хозяйкой", "Какой бубочка". Билык завела питомца и показала милое видео с его участием
После избиения госпитализирован семилетний сын певца Стаса Пьехи
После избиения госпитализирован семилетний сын певца Стаса Пьехи
"Вай, какая девушка. Глаз не отвести". Внучка Ротару засветила голую грудь
"Вай, какая девушка. Глаз не отвести". Внучка Ротару засветила голую грудь
  "Нужна справка о несудимости". Савичева заявила, что год не видела свою четырехлетнюю дочь
  "Нужна справка о несудимости". Савичева заявила, что год не видела свою четырехлетнюю дочь
Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом. Первое фото из роддома
Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом. Первое фото из роддома
Новый адвокат Спирс сделал громкое заявление, адресованное ее отцу-опекуну
Новый адвокат Спирс сделал громкое заявление, адресованное ее отцу-опекуну
"Утро после дня рождения в пять лет выглядит вот так". Елена Кравец показала своих двойняшек. Фото
"Утро после дня рождения в пять лет выглядит вот так". Елена Кравец показала своих двойняшек. Фото
Анатолий Анатолич с ночной съемки отправился в роддом к беременной жене "рожать"
Анатолий Анатолич с ночной съемки отправился в роддом к беременной жене "рожать"
"Он взял меня за грудь. Я смиренно стояла. Что-то твердое уперлось в бок". Бледанс в деталях рассказала о домогательствах известного режиссера
"Он взял меня за грудь. Я смиренно стояла. Что-то твердое уперлось в бок". Бледанс в деталях рассказала о домогательствах известного режиссера
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей
Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей
"Неприятно смотреть на сына. Копия папаша!", "Надо быть скромнее". В сети обсуждают сына Королевой и Тарзана после его нового фото с мамой
"Неприятно смотреть на сына. Копия папаша!", "Надо быть скромнее". В сети обсуждают сына Королевой и Тарзана после его нового фото с мамой
"Такие счастливые, аж бесите". Джанабаева с мужем искупалась в озере во время грозы
"Такие счастливые, аж бесите". Джанабаева с мужем искупалась в озере во время грозы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS