Олимпиада в Токио. Зафиксирован 71 случай COVID-19 среди спортсменов и персонала

Олимпиада может снова оказаться под угрозой Фото: EPA

В частности, положительный результат теста на COVID-19 получили американская гимнастка Кара Икер и чешский игрок в пляжный волейбол Ондржей Перушич. Оба они отправились на 14-дневный карантин.

Отмечается, что в число инфицированных входят не только жители олимпийской деревни – так, Икер была на сборах в префектуре Тиба, подрядчики Игр и один из волонтеров заболели, будучи в других местах Японии.

Глава оргкомитета Олимпийских игр Тоширо Муто не исключил отмены соревнований в последний момент, следует из сообщения Reuters. Отвечая на пресс-конференции, может ли Олимпиада быть отменена из-за коронавируса, Муто отметил, что комитет не может предсказать динамику заражений.

По его словам, если будет всплеск инфицирования, оргкомитет заново проведет переговоры и решит, что делать в этой ситуации.