МОК назвал столицу летних Олимпийских игр 2032

Такое решение было принято на 138-й сессии МОК в Токио (Япония), его огласил президент МОК Томас Бах. Кандидатуру Брисбена поддержало 72 делегата сессии.

Result of the host election for the XXXV Olympiad#IOCSession | #Brisbane2032 pic.twitter.com/Ns8xJg7F5f — IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале комитета.

BRISBANE 2032 ELECTED AS HOST OF THE GAMES OF THE XXXV OLYMPIAD!



CONGRATULATIONS! pic.twitter.com/h66C9pHxcG — IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021

Это уже третий случай в истории Олимпиад, когда летние Игры пройдут в Австралии. В 1956 году Олимпиада состоялась в Мельбурне, в 2000-м – в Сиднее.

До Игр в Брисбене летнюю Олимпиаду в 2024 году примет Париж (Франция), а в 2028 году – Лос-Анджелес (США).