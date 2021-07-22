В Украине снова увеличился суточный прирост заболевших COVID-19

Всего за период пандемии в Украине заразились коронавирусом, по данным Минздрава, 2,2 млн человек Фото: depositphotos.com

"Также за минувшие сутки: госпитализированы – 402 человека, летальных случаев – 21, выздоровели – 501 человек", – говорится в сообщении.

Днем ранее, 20 июля за сутки было зафиксировано 655 новых случаев заболевания, 19 июля выявили 598 подтвержденных случаев болезни, 18 июля за сутки зафиксировано 182 случая заболевания.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 246 656 человек, выздоровели 2 183 003 человека, летальных случаев – 52 790.



