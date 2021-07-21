В Украине за сутки в больницы с COVID-19 попало более 500 человек

За сутки от COVID-19 выздоровели 577 человек Фото: depositphotos.com

Также за минувшие сутки госпитализировано 508 человек, летальных случаев – 13, выздоровело 577 человек.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 598 новых случая COVID-19.

По данным Минздрава, за последние 24 часа сделали 43 503 тестов на коронавирус, из них 18 151 – методом ПЦР. Больше всего инфицированных выявили в Киеве (232) и Одесской области (59).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 245 930 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 52 769 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 182 502 человека.