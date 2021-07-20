В Украине за сутки COVID-19 заболели менее 600 человек

За сутки от COVID-19 выздоровели 540 человек Фото: depositphotos.com

Также за минувшие сутки госпитализированы 279 человек, летальных случаев – 25, выздоровело 540 человек.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 182 новых случая COVID-19.

По данным Минздрава, за последние 24 часа сделали 42 411 тестов на коронавирус, из них 21 459 – методом ПЦР. Больше всего инфицированных выявили в Киеве (228) и Донецкой области (48).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 245 275 случаев коронавирусной инфекции, скончался 52 756 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 181 925 человек.