За январь – май 2021 года COVID-19 стал причиной более 11% смертей в Украине – Госстат

По данным Госстата, за первые пять месяцев года от вызванных COVID-19 осложнений умерло около 34 тыс. украинцев Фото: depositphotos.com

Наиболее частая причина смерти с начала года – болезни системы кровообращения (185 822 случая). В частности, от ишемической болезни сердца умерло 129 918 человек.

Злокачественные новообразования стали причиной смерти 30 333 граждан. От болезней органов дыхания умерло 10 464 человека.

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 10 316 человек, 2710 умерло от инфекционных и паразитарных болезней (от туберкулеза – 1264 человека, 983 – от СПИДа).

Кроме того, 11 345 украинцев погибло в результате внешних причин. В частности, транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 1172 граждан, утопления – 390, гибель на пожаре – 671, случайные отравления (кроме алкоголя) – 766, отравления алкоголем – 881, самоубийства – 2356, умышленные убийства – 537.