За январь – май 2021 года COVID-19 стал причиной более 11% смертей в Украине – Госстат

Наиболее частая причина смерти с начала года – болезни системы кровообращения (185 822 случая). В частности, от ишемической болезни сердца умерло 129 918 человек.
Злокачественные новообразования стали причиной смерти 30 333 граждан. От болезней органов дыхания умерло 10 464 человека.
Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 10 316 человек, 2710 умерло от инфекционных и паразитарных болезней (от туберкулеза – 1264 человека, 983 – от СПИДа).
Кроме того, 11 345 украинцев погибло в результате внешних причин. В частности, транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 1172 граждан, утопления – 390, гибель на пожаре – 671, случайные отравления (кроме алкоголя) – 766, отравления алкоголем – 881, самоубийства – 2356, умышленные убийства – 537.
По данным Госстата, в 2020 году из-за COVID-19 умерло почти в два раза больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии. Численность населения Украины уменьшилась на 314,1 тыс. человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2,24 млн случаев коронавирусной инфекции (655 – за последние сутки), скончалось 52 769 пациентов с COVID-19, выздоровело около 2,18 млн человек.