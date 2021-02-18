В 2020 году население Украины сократилось на 314 тыс. человек – Госстат

На 1 января 2021 года в Украине проживало более 41 млн 588 тыс. человек. Об этом сообщили в Госслужбе статистики Украины.

В 2020 году в Украине родилось 293 457 детей Фото: depositphotos.com

В течение 2020 года численность населения Украины уменьшилось на 314,1 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики Украины, опубликованные 18 февраля.

Численность населения в Украине на 1 января 2021 года составила 41 588 354 человека.

"Остается существенным превышение числа умерших над числом рожденных: на 100 умерших – 48 живорожденных", – отметили в релизе.

В 2020 году в Украине умерло 616 835 человек (в 2019 году – 581 114), а родилось 293 457 (в 2019-м – 308 817).

Инфографика: ukrstat.gov.ua

В 2019 году население Украины сократилось на четверть миллиона человек.