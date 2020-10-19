"На 100 умерших – 51 рожденный". В Госстате сообщили, что население Украины сократилось на 178,4 тыс. за полгода

По состоянию на 1 сентября численность населения Украины составляла 41 724 тыс. человек, сообщает Государственная служба статистики.

В течение января – августа численность населения Украины сократилась на 178,4 тыс. человек и по состоянию на 1 сентября составила 41 724 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики (.doc), опубликованные 19 октября.

В ведомстве заявили, что число умерших превышает число рожденных – на 100 умерших приходится 51 рожденный.

По данным Госстата, за указанный период умерло 378 315 человек, родилось 193 138 младенцев.

Численность населения Украины в 2019–2020 годах стабильно снижается. В первой половине 2019 года население страны превышало отметку в 42 млн человек.

В медицинском журнале The Lancet прогнозировали, что в Украине численность населения упадет до 17,5 млн человек к 2100 году.