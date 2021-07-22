ЕС передаст другим странам через COVAX более 200 млн доз вакцин от коронавируса до конца года

"Команда Европы берет на себя ответственность помогать миру бороться с вирусом повсюду. Вакцинация является ключевым фактором, поэтому важно обеспечить доступ к вакцинам против COVID-19 для стран всего мира. К концу этого года мы поделимся более чем 200 млн доз вакцин COVID-19 со странами с низким и средним уровнем доходов", – сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что всего через механизм COVAX было доставлено 122 млн доз в 136 стран.

10 июля фон дер Ляйен заявляла, что в страны Евросоюза доставили достаточно вакцин, чтобы привить от коронавируса 70% взрослого населения.