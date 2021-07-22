ЕС передаст другим странам через COVAX более 200 млн доз вакцин от коронавируса до конца года

"Команда Европы берет на себя ответственность помогать миру бороться с вирусом повсюду. Вакцинация является ключевым фактором, поэтому важно обеспечить доступ к вакцинам против COVID-19 для стран всего мира. К концу этого года мы поделимся более чем 200 млн доз вакцин COVID-19 со странами с низким и средним уровнем доходов", – сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она отметила, что всего через механизм COVAX было доставлено 122 млн доз в 136 стран.
10 июля фон дер Ляйен заявляла, что в страны Евросоюза доставили достаточно вакцин, чтобы привить от коронавируса 70% взрослого населения.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. В ЕС одобрили для применения вакцины от COVID-19 компаний Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna и Oxford/AstraZeneca.
По данным агентства Bloomberg, в странах ЕС сделали 439,7 млн прививок от коронавируса, полностью вакцинированы 45% всего населения.
В июне Всемирная организация здравоохранения заявляла о нехватке вакцин в рамках COVAX.
Агентство Reuters сообщало, что страны "Большой семерки", в том числе и Канада, на саммите в июне договорились пожертвовать 1 млрд доз вакцин против коронавируса.