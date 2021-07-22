Израиль первым в мире испытает пероральную вакцину против коронавируса

Ожидается, что такая вакцина должна быть более устойчивой к штаммам коронавируса Фото: depositphotos.com

Сообщается, что компания Oravax Medical уже завершила производство нескольких тысяч капсул с вакциной против коронавируса, которые будут доступны для испытаний в Израиле и других странах.

Сейчас ожидается одобрение от Министерства здравоохранения, которое должно поступить в течение ближайших нескольких недель.

По словам директора Oramed Pharmaceuticals Надава Кидрона, такой вариант вакцины "должен быть гораздо более устойчивым к штаммам COVID-19, включая вариант "Дельта".