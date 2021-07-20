Фаза спада завершилась, Украине грозят взрывные темпы заболеваемости COVID-19 – НАН

Резкого роста заболеваемости не зафиксировали еще ни в одном из регионов Украины, но в академии считают, что вероятность его ускорения высока Фото: depositphotos.com

Имеющиеся оперативные эпидемические данные позволяют утверждать о завершении фазы спада заболеваемости COVID-19 в Украине, считают в НАН.

"На данный момент заболеваемость уже растет в сроках недельного сравнения, несмотря на все еще низкий ее уровень, и существует угроза возникновения "взрывных темпов" такого роста – подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма "Дельта", – сказано в обзоре.

Обеспокоенность ученых также вызывает то, что за последнюю неделю выросли сразу три ключевых эпидемических показателя: количество положительных ПЦР-тестов, число новых госпитализаций и количество новых случаев заболевания. По мнению ученых, именно эти показатели отражают эпидемическую динамику.

Фото: nas.gov.ua

При этом число положительных ПЦР-тестов, вероятно, является самым оперативным из них. За неделю показатель вырос на 16,6%, тогда как количество госпитализаций и новых случаев выросло на 4,9% и 7,3% соответственно.

В НАН отмечают, что резкого роста заболеваемости не зафиксировали еще ни в одном из регионов Украины, однако темпы недельного роста свидетельствуют, что "вероятность ускорения роста достаточно высока".