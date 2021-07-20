В Нацслужбе здоровья объяснили, почему больше не нужно записываться на вакцинацию от COVID-19 через "Дію"

Издание пишет, что пользователям "Дії" 19 июля пришло оповещение с просьбой удалить свою запись в очереди на вакцинацию от коронавируса, если они уже получили прививку.

"Запись в "Дії" – это очередь на вакцинацию. Она была реализована, чтобы оценить желание населения, которое хочет вакцинироваться, и понять, сколько нужно на первый период времени вакцин. Но это не запись на вакцинацию. Вы когда становились в очередь, вам писали ожидать каких-то дальнейших действий. Фактически очередь не переросла в запись на вакцинацию, потому что она происходила через медицинские информационные системы, в частности в Международном выставочном центре [где находится один из центров вакцинации]", – говорится в сообщении.

Он отметил, что медицинские системы и "Дія" не были связаны между собой. Но сейчас с запуском тестовой версии COVID-сертификатов их объединили.

"Нужно понимать, что это две сложные системы, которые быстро соединить между собой невозможно. Мы сконцентрировались на работе вокруг "ковидных" сертификатов. Если бы тогда было по очереди и по записи на вакцинацию, мы могли распылить ресурс и ни очереди нормально не сделать, ни записи, и с сертификатами могли бы быть задержки", – сказал Черныш.

По его словам, тех, кто привился, в НСЗУ просят удалить свою запись из листа ожидания.

20 июля стало известно, что украинцам больше не нужно записываться на вакцинацию от COVID-19 через приложение "Дія". "Сегодня начинается пятый этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие, независимо от возраста и других факторов", – заявили разработчики приложения.

С начала кампании в "Дії" записались на вакцинацию 698 тыс. украинцев, из которых более 40% уже вакцинировались.